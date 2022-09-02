Якутск, 2 сентября 2022, 05:50 — REGNUM В Удачном произошёл пожар в коллекторе. Возгорание потушили за 1,5 часа, огонь повредил 300 метров кабеля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МЧС по региону.
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Причиной пожара называется короткое замыкание электропроводов, ущерб будет оценён позже. С огнём боролись 23 человека и четыре единицы техники.
На утро 2 сентября были обесточены из-за ЧП дома, где проживают 8,5 тыс. человек, а также две школы и три детских сада, сообщил в своём телеграм-канале глава Якутии Айсен Николаев.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа энергосистема Якутии перешла на изолированную работу в связи с технологическим нарушением. Отключено электричество в части Якутска и нескольких районах республики.