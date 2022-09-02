Якутск, , 05:50 — REGNUM В Удачном произошёл пожар в коллекторе. Возгорание потушили за 1,5 часа, огонь повредил 300 метров кабеля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МЧС по региону.

Пожар 32. mchs. gov. ru

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Причиной пожара называется короткое замыкание электропроводов, ущерб будет оценён позже. С огнём боролись 23 человека и четыре единицы техники.

На утро 2 сентября были обесточены из-за ЧП дома, где проживают 8,5 тыс. человек, а также две школы и три детских сада, сообщил в своём телеграм-канале глава Якутии Айсен Николаев.

«Поручил в кратчайшие сроки провести расследование по выявлению причин возгорания. До 19:00 часов сегодняшнего дня электроснабжение и связь должны быть запущены по постоянной схеме. Все школы и детские сады с завтрашнего дня должны работать в штатном режиме», — также отметил глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа энергосистема Якутии перешла на изолированную работу в связи с технологическим нарушением. Отключено электричество в части Якутска и нескольких районах республики.