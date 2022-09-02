Салехард, 2 сентября, 2022, 05:42 — ИА Регнум. В Салехарде (ЯНАО) могут со скидкой приобрести абонементы в тренажерный зал центра единоборств «Северный характер». Таким образом запущен пилотный проект «Занимайся спортом выгодно с Единой картой жителя Ямала», сообщает пресс-служба главы региона.

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«Занимайся спортом…» является совместным проектом двух департаментов правительства ЯНАО — физической культуры и спорту и информационных технологий и связи.

«Благодаря Единой карте жителя Ямала стоимость посещения спортивного центра по абонементу снижается на 20%», — сообщил начальник управления по физической культуре и спорту администрации Салехарда Артур Абдулмеджидов.

Если проект получит положительные отзывы, планируется распространить данную практику во всех муниципальных образованиях округа.

Отмечается, что на Ямале развивается региональная сеть спортивных центров «Стальной характер». Первый комплекс открыт в 2020 году в Салехарде, в 2021 году заработал в Лабытнанги и селе Аксарка, в 2022 — в Харпе. На очереди открытие центров в городах и посёлках Губкинский, Тарко-Сале, Ноябрьск, Яр-Сале, Надым, Мужи, а также два центра в Новом Уренгое. В планах организация центров «Стальной характер» в Красноселькупе, Тазовском, Муравленко.

По информации регионального департамента по физической культуре и спорту, проектом «Спорт — норма жизни», с учётом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения, в систематические занятия физкультурой и спортом должно быть вовлечено к концу 2023 года не менее 54% жителей ЯНАО.