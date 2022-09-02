Москва, , 05:40 — REGNUM В пятницу, 2 сентября, в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, температура воздуха до +12… +14 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В парке осенью Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В ночь на 3 сентября в столице переменная облачность, местами также ожидается небольшой дождь, температура воздуха +4… +6 °C.

Ветер западный, северо-западный 6−11 м/с, днём местами порывы до 17 м/с. Атмосферное давление 748 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +10… +15 °C днём. Ночью — +1… +6 °C.

В субботу, 3 сентября, днём в столице ожидается +15… +17 °C, по области +13… +18 °C, переменная облачность, по области местами небольшой дождь. Ночью в регионе ожидается +1… +6 °C, местами заморозки до −1 °C, преимущественно без осадков.