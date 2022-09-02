Луганск, 2 сентября, 2022, 05:40 — ИА Регнум. Гуманитарную помощь воспитанникам школы-интерната для детей с задержкой в психологическом развитии в Луганской Народной Республике (ЛНР) доставили военнослужащие группировки «Отважные». Об этом 2 сентября, сообщили в Министерстве обороны России.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

Российские военные привезли детям школьные принадлежности, продукты и сладости. Каждый ребёнок получил пакет, где были шариковые ручки, карандаши, тетради, книги, а также лакомства. Дети с энтузиазмом и радостью встречали российских военнослужащих ЦВО и спели для них хором песню «Пусть всегда будет солнце!».

Директор школы-интерната Любовь Шаменко рассказала, что в школе давно ждали дня, когда их поддержат. По словам педагога, школа была сильно разрушена из-за обстрелов со стороны киевских карателей. Директор школы также вспомнила, что киевские боевики пытались забрасывать гранаты в подвал школы, где укрывались мирные жители от артобстрелов.

«Мы за справедливость, за то, чтобы дети не в подвалах сидели, а учились в школе», — добавила директор школы-интерната.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ЛНР 1 сентября открыла двери ученикам школа, которую отремонтировали добровольцы из Башкирии.