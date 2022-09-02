Глазго, Великобритания, , 05:31 — REGNUM Второй круизный лайнер MS Ambition, в котором разместят беженцев с территории б. УССР, прибыл в порт шотландского города Глазго. Об этом сообщило издание The National.

Флаг Шотландии Pixabay.com

Корабль пришвартовался к пристани на реке Клайд. Он имеет 714 кают для приема 1750 человек. Другое круизное судно MS Victoria, стоящее в порту шотландской столицы Эдинбурга, приняло людей на проживание еще в июле.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа The Daily Telegraph распространила информацию о том, что власти Шотландии изучают вопрос о привлечении вооруженных сил Великобритании для помощи в размещении беженцев с территории б. УССР.

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