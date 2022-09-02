Джакарта, 2 сентября, 2022, 05:27 — ИА Регнум. После 11 дней отгрузки первая партия высокоскоростных поездов китайского производства для высокоскоростной железной дороги Джакарта — Бандунг (HSR) прибыла в порт Джакарты в Индонезии 1 сентября, сообщает китайский телеканал CCTV.

Индонезия

Поезда отправились из порта Циндао в восточнокитайской провинции Шаньдун 21 августа. Как стало известно китайской газете Global Times, они будут доставлены в Бандунг автомобильным транспортом, а остальные планируется отправить партиями к началу 2023 года.

Скоростные поезда, которые будут использоваться для проекта HSR Джакарта-Бандунг, включают в себя 11 комплектов высокоскоростных электропоездов и один поезд для комплексного тестирования, согласно заявлению, ранее отправленному компанией China Railway в редакцию Global Times.

По сообщениям индонезийских СМИ, вторая партия будет включать в себя три комплекта электровозов и должна прибыть в Индонезию 25 декабря. Третья партия с тремя электровозов прибудет 25 февраля 2023 года, а четвертая партия с тремя поездами прибудет 15 марта 2023 года.

По прогнозам, железная дорога будет ежедневно принимать 30 000 пассажиров. По сообщениям СМИ, каждый поезд вмещает 601 пассажира, а на HSR Джакарта — Бандунг будет четыре станции: станция Халим, станция Караванг, станция Падаларанг и станция Тегаллуар.

HSR Джакарта — Бандунг является знаковым проектом в рамках предложенной Китаем инициативы «Один пояс и один путь». И это также первый проект высокоскоростной железной дороги, запущенный за рубежом, в котором полностью используются китайские технологии, стандарты и оборудование. Железная дорога и поезда также адаптированы к местным условиям эксплуатации и соответствуют условиям в Индонезии. Ожидается, что железнодорожный проект будет завершен в июне 2023 года, сообщает информационное агентство Синьхуа.