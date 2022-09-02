Белград, 2 сентября, 2022, 05:43 — ИА Регнум. Мэр Приштины Перпарим Рама 1 сентября сообщил о подписании соглашения с полицией Косово о системе видеонаблюдения в общественных местах. Отметим, удивление вызывает не факт подписания соглашения, а его заключение в 2022 году.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик пообещал координировать усилия по обеспечению безопасности на улицах города с органами защиты порядка.

Напомним, 1 сентября почти все педагоги Косово отказались выйти на работу из-за недовольства уровнем заработных плат на фоне экономического кризиса.