Пхеньян, , 05:24 — REGNUM Власти КНДР назвали «марионеткой США», с которой республика никогда не станет иметь дела, специального докладчика ООН по ситуации с правами человека в КНДР Элизабет Сэлмон. Об этом со ссылкой на заявление официального представителя МИД 2 сентября сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Две Кореи Александр Горбаруков © ИА REGNUM

представитель МИД КНДР «Мы уже проясняли нашу позицию о том, что мы никогда не примем и не станем иметь дело ни с какими специальными докладчиками, которые являются лишь марионетками США. КНДР никогда не простит США и их сателлитов за шантаж нашей страны с помощью прав человека, направленный на подрыв нашей социальной системы».

По словам дипломата, применяемый Соединёнными Штатами «и другими враждебными силами» шантаж «не имеет никакого отношения к обеспечению прав человека» и направлен исключительно «на дискредитацию образа КНДР и подавление подлинных прав и интересов корейского народа».

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин 31 августа встретился со специальным докладчиком ООН по правам человека в КНДР Элизабет Сэлмон, назначенной на свой пост в начале августа. По словам южнокорейского министра, правительство республики «глубоко обеспокоено ситуацией с правами человека в КНДР».

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