Пхеньян, 2 сентября 2022, 05:24 — REGNUM Власти КНДР назвали «марионеткой США», с которой республика никогда не станет иметь дела, специального докладчика ООН по ситуации с правами человека в КНДР Элизабет Сэлмон. Об этом со ссылкой на заявление официального представителя МИД 2 сентября сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
По словам дипломата, применяемый Соединёнными Штатами «и другими враждебными силами» шантаж «не имеет никакого отношения к обеспечению прав человека» и направлен исключительно «на дискредитацию образа КНДР и подавление подлинных прав и интересов корейского народа».
Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин 31 августа встретился со специальным докладчиком ООН по правам человека в КНДР Элизабет Сэлмон, назначенной на свой пост в начале августа. По словам южнокорейского министра, правительство республики «глубоко обеспокоено ситуацией с правами человека в КНДР».
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