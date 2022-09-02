Пекин, 2 сентября, 2022, 05:21 — ИА Регнум. Китай осудил так называемый доклад ООН по правам человека в Синьцзяне как полностью недействительный и политический инструмент, служащий США и некоторым западным силам для сдерживания Китая, и заявил, что это доказало, Управление Верховного комиссара по правам человека ООН превратилось в пособника США и некоторых западных сил против развивающихся стран, сообщает 1 сентября газета Global Times.

Fmprc.gov.cn Ван Вэньбинь

В ответ на так называемую «оценку проблем с правами человека» в Синьцзяне, опубликованную управлением 31 августа, представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил на пресс-конференции следующего дня, что так называемая оценка является лоскутным одеялом дезинформации и политическим инструментом, служащим США и некоторым западным силам для того, чтобы сдержать Китай, используя тему Синьцзяна.

Такой «отчет» серьезно нарушает мандат управления, посягая на неполитические и объективные принципы. Это еще раз доказало, что управление превратилось в силовика и сообщника США и некоторых западных сил против развивающихся стран, сказал Ван, отметив, что даже в докладе не осмеливались раздувать необоснованные темы «геноцида», «принудительного труда» или «принудительной стерилизации», которые активно педалировались США и некоторыми западными силами. Ван Вэньбинь сказал, что это также показало, что ложь века, сделанная США и некоторыми западными силами в отношении китайского Синьцзяна, обанкротилась.

Аналитики также отметили, что «оценка» не является ни объективной, ни профессиональной, и она полностью сделана для удовлетворения потребностей антикитайских сил в дальнейшем раздувании тем, касающихся китайского региона Синьцзян.

В докладе преуменьшается, насколько сильно регион Синьцзян пострадал от терроризма и экстремизма — это несправедливо и не может в полной мере отражать ситуацию в регионе. Любое правительство в мире должно взять на себя ответственность в борьбе с терроризмом, чтобы защитить местных жителей, заявил Global Times эксперт Института пограничных исследований Китая при Чжэцзянском педагогическом университете Ван Цзян.

Более того, «отчет» был основан на показаниях 40 опрошенных. По словам Вана, такого небольшого числа недостаточно для того, чтобы использовать его в качестве эталона и сделать серьезный вывод против страны в области прав человека, а личности этих опрошенных остаются под вопросом, учитывая предыдущие ложные обвинения, выдвинутые так называемыми жертвами.

Министерство иностранных дел Китая и региональное правительство Синьцзяна разоблачили многих лжецов, которые часто появлялись в западных СМИ как «жертвы» из региона Синьцзян. Было также установлено, что поддерживаемый США Всемирный конгресс уйгуров (АААА) и другие антикитайские силы были заняты фабрикацией сенсационных историй о так называемых жертвах, которые позже были признаны противоречивыми и полными дыр.

Ван Цзян также отметил, что в «оценке» часто использовались слова «вероятно», «весьма вероятно» или «возможно». Такие сомнительные формулировки неуместны для доклада организации Объединенных Наций, обвиняющей суверенную страну, ведь заранее известно, что западные СМИ превратят «весьма вероятно» в «безусловно» в своих сообщениях, что фактически и сделали.

Без достоверных опросов такой «отчет», сделанный управлением, является крайне безответственным, заявили аналитики, отметив, что это также еще один яркий пример того, как управлением манипулировали США и некоторые западные силы для нападения на другие страны.

Некоторые жители Синьцзяна, религиозные деятели и бывшие стажеры из профессионально-технических центров в Синьцзяне направили письмо Верховному комиссару ООН по правам человека, чтобы поделиться своими историями, сообщил Ван Вэньбинь.

Иностранные дипломаты и гости, посетившие Синьцзян, также отметили, что реальный Синьцзян противоположен тому, что описывают западные СМИ. По словам Вана, более 60 стран также направляют письма Верховному комиссару ООН, чтобы выступить против публикации поддельного доклада.

Ван Вэньбинь также отметил, что почти 100 стран, в том числе многие мусульманские страны, также выразили свою поддержку Китаю в его позиции по делам Синьцзяна, выступив против использования темы Синьцзян для вмешательства во внутренние дела Китая. По его словам — это мейнстрим международного сообщества и порочная политическая схема против попыток США и некоторых западных сил сдержать Китай с помощью синьцзянской темы обречены на провал.