Приштина, Сербия, , 06:17 — REGNUM В министерстве образования, науки, технологий и инноваций Косово 1 сентября прокомментировали забастовку почти всех преподавателей края из-за недовольства низкими заработными платами и задержки выплат за август.

Забастовка Цитата из к/ф «Соль Земли». реж Герберт Дж. Биберман. 1953. США

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, министерстве сообщили о поступающей информации о политическом давлении на школьных работников. в министерстве также подчеркнули, что преподаватели имеют право на забастовку, но должно также уважаться право работников, не присоединившихся к забастовке, на продолжение работы.

Также в Приштине подчеркнули, что приостановка занятий является нарушением прав детей на образование.

Напомним, с 25 августа значительная часть госработников Косово ушла на забастовку с требованием о ежемесячных выплатах до 100 евро, что немедленно привело к неуплате заработных плат за август якобы из-за непредоставления актуальных списков работников госпредприятиями сотрудникам казначейства.

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