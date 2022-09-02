Токио, , 05:17 — REGNUM Объем экспорта подержанных автомобилей из Японии в Россию достиг рекордных за последнее десятилетие величин, сообщает агентство Kyodo.

Морской порт Владивосток Vmtp.ru

Агентство отмечает, что на экспорт повлияло укрепление курса рубля, а также японские санкции против России, запрещающие экспорт дорогих автомобилей. Уточняется, что объем экспорта подержанных японских автомобилей в Россию достиг рекордного с 2009 года значения.

Отмечается, что в связи с этим возросла загрузка порта в Тояме, из которого автомобили направляют морем во Владивосток. Согласно данным минфина Японии, в Россию экспортировано около 17 тыс. подержанных автомобилей в июне 2022 года на общую стоимость 19 млрд иен (около $71,6 млн). Это в 3,5 раза превышает показатели за март 2022 года.

При этом рост экспорта подержанных автомашин начался в апреле 2022 года после введения санкций.