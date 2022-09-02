Токио, , 05:16 — REGNUM Питон, сбежавший несколько месяцев назад и терроризировавший японский город Йокогаму, был обезврежен директором зоопарка. Об этом 1 сентября рассказало издание SoraNews24.

Тигровый питон Pratik Jain

Гигантский питон сбежал около полугода назад, и всё это время его не могли обнаружить и поймать, что нервировало жителей города. Директор зоопарка iZoo Цуоси Сирава смог выследить огромную змею благодаря своей наблюдательности и знанию повадок этих пресмыкающихся.

Уточняется, что питон был найден под квартирой своего владельца, где он благополучно сидел в засаде. Директор зоопарка Сирава пояснил, что многолетний опыт позволяет ему справиться с самыми разными животными, в том числе с теми, которых считают опасными. Мужчина управляет уникальным зоопарком, где позволяет посетителям ближе познакомиться с обитателями животного мира.

При этом Сирава рассказал, что при всём своём опыте и знаниях он не может справиться с людьми, которые постоянно выставляют в павильонах зоопарка температуру ниже требуемой. Служители опускают температуру до +18 градусов, хотя змеям и рептилиям для комфортного существования нужна температура около +28 градусов. Сирава через издание обратился к людям, призывая их не трогать оборудование в зоопарке и не понижать температуру в павильонах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что житель Саратова устроил фотосессию с питоном посреди оживлённого проспекта, чем вызвал возмущение граждан.

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