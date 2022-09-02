Приштина, Сербия, 2 сентября, 2022, 06:06 — ИА Регнум. Министр обороны Косово Арменд Мехай 1 сентября отчитался о проведении новых учений Армии Косово.

facebook @mehaj.armend Совместные учения Армии Косово и KFOR

На своей странице в социальной сети политик сообщил о том, что первый пехотный полк находится в активной фазе учений с использованием недавно полученных новых систем вооружений.

По словам Мехая, в настоящее время Армия Косово готова к выполнению любых военных миссий НАТО, что доказывают постоянные учения, а также добровольное активное сотрудничество с Альянсом.

Напомним, армия Косово была создана в 2018 году на основе Сил безопасности Косово и в настоящий момент проходит трансформацию.