Каир, 2 сентября, 2022, 04:51 — ИА Регнум. Капитан российского судна скончался в египетском порту Эль-Ариш на Синайском полуострове. Об этом 1 сентября сообщил портал Maritime Bulletin.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Египет

Уточняется, что капитан, находясь на судне, потерял сознание и скончался. Тело моряка было перевезено в больницу Эль-Ариша. Прежде, чем тело будет отправлено в Россию, будет проведена судмедэкспертиза и расследование обстоятельств смерти капитана.

По предварительной информации, 63-летний капитан скончался от «естественных причин». Судно, на котором прибыл капитан, не указывается, но на сегодняшний день в порту Эль-Ариш находится только сухогруз Gulf Blue, прибывший 30 августа и пришвартованный 1 сентября. Судно находится под управлением турецкой компании и ходит под флагом Антигуа.

Официального подтверждения информации о смерти капитана на настоящий момент не поступало.