Приштина, Сербия, , 05:23 — REGNUM Посол США в Косово Джеффри Ховеньер 1 сентября поприветствовал вступление в силу соглашения о порядке перемещения из граждан Сербии в Косово и граждан Косово в Сербии, согласно которого гражданам с документами обеих республик не нужно получать дополнительные документы при пересечении границы Косово и Центральной Сербии, несмотря на то, что Сербия не признает независимости Косово.

Приштина, Косово marc valdener

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, американский дипломат подчеркнул важность свободы передвижения для нормализации отношения между Белградом и Приштиной.

Соглашение между Сербией и властями Косово об отказе от выдачи дополнительных документов при пересечении границы было заключено 27 августа. С 1 сентября в Косово началась добровольная перерегистрация автомобилей с сербскими номерами провинции Косово и Метохия на номера Республики Косово.

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