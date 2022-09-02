Приштина, Сербия, 2 сентября 2022, 05:23 — REGNUM Посол США в Косово Джеффри Ховеньер 1 сентября поприветствовал вступление в силу соглашения о порядке перемещения из граждан Сербии в Косово и граждан Косово в Сербии, согласно которого гражданам с документами обеих республик не нужно получать дополнительные документы при пересечении границы Косово и Центральной Сербии, несмотря на то, что Сербия не признает независимости Косово.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, американский дипломат подчеркнул важность свободы передвижения для нормализации отношения между Белградом и Приштиной.
Соглашение между Сербией и властями Косово об отказе от выдачи дополнительных документов при пересечении границы было заключено 27 августа. С 1 сентября в Косово началась добровольная перерегистрация автомобилей с сербскими номерами провинции Косово и Метохия на номера Республики Косово.
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