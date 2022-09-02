Анадырь, , 04:45 — REGNUM На побережье Чукотки 2 сентября ожидается ветер, достигающий на порывах 22 м/с. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Чукотскому автономному округу.

Глэмпинг-база на Чукотке Правительство Чукотки

По прогнозу метеорологов, в регионе ожидается северо-западный ветер 3−8 м/с с усилениями до 9−14 м/с, местами небольшой дождь, снег. Преобладающая температура воздуха +5… +10 °C, местами — −5… +0 °C, в центральной части округа — +10… +15 °C.

пресс-служба ГУ МЧС России по Чукотскому автономному округу «На побережье Чукотского и Берингова морей порывы будут достигать 17−22 м/с».

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