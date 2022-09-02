Приштина, Сербия, , 05:42 — REGNUM В казначействе Косово 1 сентября рассказали о причинах неуплаты заработных плат педагогам.

Педагоги Цитата из к/ф «Ученик». Реж. Кирилл Серебренников. 2016. Россия

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, с 25 августа часть косовских педагогов, работников детских садов и работников местных административных центров проводят забастовку в связи с ростом потребительских цен. Протестующие требуют получения от государства дополнительных выплат в размере до 100 евро до принятия нового законопроекта о заработных платах госработников в Косово.

В заявлении работников казначейства утверждается, что причиной является отсутствие актуальных списков работников сферы образования.

Каждый месяц в казначействе получают от государственных учреждений актуальные списки работников, однако в августе 2022 года их прислали не все учреждения.

По словам министра финансов Косово Хекурана Мурати, частичная выплата заработной платы госработникам связана с непредоставлением списка работников, проработавших до самого конца августа. Непредоставление данных списков связано с тем, что к забастовке присоединились и работники администрации, которые и должны были составлять их. Общаясь с журналистами, Мурати отметил, что прогул пяти рабочих дней обошелся бастующим в 90 евро, при этом премьер-министр Косово Альбин Курти отметил, что работники не могут получать заработную плату за невыполненную работу.

Тем не менее часть бастующих работников не получили заработной платы, а среди педагогов зарплату не получил никто, даже те, кто не принимал участие в забастовке. Заработную плату получили полицейские, работники минюста и военные.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Косово обратилась к бастующим педагогам