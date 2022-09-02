Буэнос-Айрес, , 04:38 — REGNUM Вооруженный человек попытался напасть на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер, сообщает портал Infobae со ссылкой на осведомленные источники.

Кристина Фернандес де Киршнер (сс)Presidencia de la Nación Argentina

«Задержан вооруженный человек, который пытался убить Кристину Киршнер около ее дома», — рассказали источники.

По данным телеканала TN, неизвестный мужчина направил на вице-президента Аргентины пистолет. Отмечается, что покушение удалось предотвратить, Киршнер при попытке нападения на нее не пострадала. При этом уже более недели возле дома аргентинского вице-президента собираются толпы людей, чтобы поддержать ее на фоне обвинений в коррупции.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа прокурор Диего Лусиан, ведущий уголовное дело о коррупции в отношении вице-президента Аргентины Кристины Киршнер, запросил у суда наказание в виде 12 лет лишения свободы. По его словам, Киршнер причастна к махинациям в ходе проведения общественных работ в провинции Санта-Крус в 2007–2015 годах, когда она была главой государства. При этом в начале мая Федеральный суд Аргентины снял ряд обвинений с Киршнер в рамках дела о коррупции.

Читайте ранее в этом сюжете: Вице-президента Аргентины Киршнер хотят приговорить к 12 годам тюрьмы