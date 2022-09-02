В Аргентине попытались напасть на вице-президента страны
Буэнос-Айрес, 2 сентября, 2022, 04:38 — ИА Регнум. Вооруженный человек попытался напасть на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер, сообщает портал Infobae со ссылкой на осведомленные источники.
«Задержан вооруженный человек, который пытался убить Кристину Киршнер около ее дома», — рассказали источники.
По данным телеканала TN, неизвестный мужчина направил на вице-президента Аргентины пистолет. Отмечается, что покушение удалось предотвратить, Киршнер при попытке нападения на нее не пострадала. При этом уже более недели возле дома аргентинского вице-президента собираются толпы людей, чтобы поддержать ее на фоне обвинений в коррупции.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа прокурор Диего Лусиан, ведущий уголовное дело о коррупции в отношении вице-президента Аргентины Кристины Киршнер, запросил у суда наказание в виде 12 лет лишения свободы. По его словам, Киршнер причастна к махинациям в ходе проведения общественных работ в провинции Санта-Крус в 2007–2015 годах, когда она была главой государства. При этом в начале мая Федеральный суд Аргентины снял ряд обвинений с Киршнер в рамках дела о коррупции.