Мелитополь, 2 сентября, 2022, 04:29 — ИА Регнум. Новые попытки киевского режима захватить Запорожскую АЭС будут пресечены, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

«Новые попытки [киевских] диверсантов захватить Запорожскую АЭС будут жестко пресечены», — приводит его слова РИА Новости.

Рогов добавил, что киевские боевики больше не могут рассчитывать на эффект неожиданности при попытках захватить атомную электростанцию.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября киевские боевики предприняли попытку захватить Запорожскую АЭС перед визитом миссии МАГАТЭ на атомную электростанцию. Российские военнослужащие уничтожили бандеровский десант и предотвратили попытку захвата. По данным Минобороны России, Киев планировал взять в заложники экспертов МАГАТЭ.