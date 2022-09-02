Пекин, , 04:17 — REGNUM Согласно ежегодному статистическому бюллетеню, интенсивность расходов Китая на исследования и разработки или расходы на НИОКР в процентах от его валового внутреннего продукта, выросла до 2,44% в 2021 году, сообщает 1 сентября агентство Синьхуа.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Этот показатель, подскочивший с 1,91% в 2012 году, занимает первое место среди развивающихся стран и превышает средний уровень по Европейскому союзу, сказал исследователь из Китайской академии науки и техники в интересах развития Лю Хуэйфэн.

В 2021 году Китай инвестировал 2,8 трлн юаней (около $405 млрд) в НИОКР, что на 14,6% больше, чем в 2020 году. Из них более 2 трлн юаней, или почти 77%, было профинансировано предприятиями, согласно опубликованному в среду бюллетеню НИОКР страны за 2021 год.

Ожидается, что в 2022 году Китай потратит на НИОКР более 3 трлн юаней, сказал Лю? добавив, что расходы корпоративного сектора Китая на НИОКР в прошлом году были вторыми по величине в мире.

Инвестиции страны в фундаментальные исследования в этом году составили 181,7 млрд юаней, что на 23,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в бюллетене. На его долю приходилось 6,5% от общих расходов на НИОКР, сохраняя рост на 6 с лишним процентов в течение трех лет подряд.

В провинциальном масштабе расходы на НИОКР в Гуандуне, Цзянсу, Пекине и Чжэцзяне находились в первом эшелоне, превысив 200 млрд юаней в каждом. Согласно бюллетеню, расходы на НИОКР в ряде провинций центрального и западного Китая, включая Хубэй, Хунань, Сычуань и Хэнань, выросли до 100 млрд юаней.