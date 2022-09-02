Пекин, 2 сентября 2022, 04:11 — REGNUM Китайские авиакомпании выполняют больше межконтинентальных грузовых рейсов, чтобы удовлетворить растущий спрос за рубежом, поскольку маршруты полетов в Европу и США являются самыми загруженными, сообщает газета Global Times.

China Southern Airlines
China Southern Airlines

Авиакомпания China Southern Airlines заявила, что организовала еще один грузовой рейс B777F из Шанхайского международного аэропорта Пудун в Чикаго, увеличив общий грузовой парк до семи в попытке обеспечить стабильность цепочки поставок. Перевозчик с мая эксплуатировал шесть грузовых самолетов из Шанхая в зарубежные пункты назначения, включая Амстердам, Франкфурт, Лос-Анджелес и Чикаго, сообщила компания Global Times, добавив, что с мая по август было перевезено почти 60 000 тонн грузов.

China Southern сообщила, что маршрут грузовых перевозок из аэропорта Шанхая Пудун в Амстердам был увеличен с семи до восьми рейсов в неделю, а маршрут грузовых перевозок из Шанхая Пудун в Чикаго был увеличен с семи до 10 рейсов в неделю. Кроме того, авиакомпания Shandong Airlines сообщила, что получила свой первый 737-800 BC-F от Boeing в Цзинане провинции Шаньдун на востоке Китая, и он будет обслуживать больше грузовых маршрутов из Циндао в Осаку и Нагою в Японии.

Аэропорт Шэньчжэня сообщил 25 августа, что в этом году он возобновил пять международных рейсов в Ханой, Доху, Лейпциг, Нью-Йорк и Бангалор, охватывающих 34 города. В настоящее время в аэропорту Шэньчжэня выполняется около 400 входящих и исходящих грузовых рейсов в неделю.

22 августа аэропорт Харбина возобновли свой первый рейс из провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая до Лос-Анджелеса, перевезя 41,4 тонны товаров для трансграничной электронной коммерции. Это второй грузовой маршрут для Хэйлунцзяна после маршрута из Харбина в Москву. Китайские грузовые авиаперевозки постепенно набирают обороты, учитывая растущий мировой спрос на китайскую продукцию.

Министерство транспорта сообщило 25 августа, что объем грузоперевозок в июле в основном восстановился до уровня прошлого года, а операции Шанхайского международного аэропорта Пудун и международного аэропорта Гуанчжоу Байюнь вернулись к нормальному уровню в августе.

Согласно официальным данным, внешняя торговля Китая сохранила двузначный рост в июле на уровне 16,6 процента в годовом исчислении, что подчеркивает устойчивость гигантской экспортной машины Китая, что также развеяло опасения рынка по поводу замедления темпов роста из-за охлаждения глобального потребительского спроса на фоне высокой инфляции.

За первые семь месяцев этого года китайская гражданская авиация выполнила 163 000 грузовых рейсов, используя в том числе переоборудованные из пассажирских в грузовые самолеты. Из общего числа международных грузовых рейсов было выполнено 117 000, что на 1,8% больше, чем в прошлом году, показали данные Управления гражданской авиации Китая.