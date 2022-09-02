Пекин, 2 сентября, 2022, 04:11 — ИА Регнум. Китайские авиакомпании выполняют больше межконтинентальных грузовых рейсов, чтобы удовлетворить растущий спрос за рубежом, поскольку маршруты полетов в Европу и США являются самыми загруженными, сообщает газета Global Times.

China Southern Airlines

Авиакомпания China Southern Airlines заявила, что организовала еще один грузовой рейс B777F из Шанхайского международного аэропорта Пудун в Чикаго, увеличив общий грузовой парк до семи в попытке обеспечить стабильность цепочки поставок. Перевозчик с мая эксплуатировал шесть грузовых самолетов из Шанхая в зарубежные пункты назначения, включая Амстердам, Франкфурт, Лос-Анджелес и Чикаго, сообщила компания Global Times, добавив, что с мая по август было перевезено почти 60 000 тонн грузов.

China Southern сообщила, что маршрут грузовых перевозок из аэропорта Шанхая Пудун в Амстердам был увеличен с семи до восьми рейсов в неделю, а маршрут грузовых перевозок из Шанхая Пудун в Чикаго был увеличен с семи до 10 рейсов в неделю. Кроме того, авиакомпания Shandong Airlines сообщила, что получила свой первый 737-800 BC-F от Boeing в Цзинане провинции Шаньдун на востоке Китая, и он будет обслуживать больше грузовых маршрутов из Циндао в Осаку и Нагою в Японии.

Аэропорт Шэньчжэня сообщил 25 августа, что в этом году он возобновил пять международных рейсов в Ханой, Доху, Лейпциг, Нью-Йорк и Бангалор, охватывающих 34 города. В настоящее время в аэропорту Шэньчжэня выполняется около 400 входящих и исходящих грузовых рейсов в неделю.

22 августа аэропорт Харбина возобновил свой первый рейс из провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая до Лос-Анджелеса, перевезя 41,4 тонны товаров для трансграничной электронной коммерции. Это второй грузовой маршрут для Хэйлунцзяна после маршрута из Харбина в Москву. Китайские грузовые авиаперевозки постепенно набирают обороты, учитывая растущий мировой спрос на китайскую продукцию.

Министерство транспорта сообщило 25 августа, что объем грузоперевозок в июле в основном восстановился до уровня прошлого года, а операции Шанхайского международного аэропорта Пудун и международного аэропорта Гуанчжоу Байюнь вернулись к нормальному уровню в августе.

Согласно официальным данным, внешняя торговля Китая сохранила двузначный рост в июле на уровне 16,6 процента в годовом исчислении, что подчеркивает устойчивость гигантской экспортной машины Китая, что также развеяло опасения рынка по поводу замедления темпов роста из-за охлаждения глобального потребительского спроса на фоне высокой инфляции.

За первые семь месяцев этого года китайская гражданская авиация выполнила 163 000 грузовых рейсов, используя в том числе переоборудованные из пассажирских в грузовые самолеты. Из общего числа международных грузовых рейсов было выполнено 117 000, что на 1,8% больше, чем в прошлом году, показали данные Управления гражданской авиации Китая.