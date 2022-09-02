Москва, , 04:08 — REGNUM Потери в размере €300 млн в год, которые будет нести Финляндия из-за поддержки киевского режима, указывают на странность политики финских властей. Об этом написал в своем телеграм-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Рубят Цитата из м/ф «Остров сокровищ». реж Давид Черкасский. 1988. СССР

«Было бы смешно, если бы не было столь нелепо», — считает он.

Так сенатор оценил соответствующее высказывание финского депутата Юкки Копры, который предупредил о многомиллионном ущербе из-за снижения туристического потока из России в Южную Карелию (область Финляндии).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге объявило, что с 1 сентября 2022 года Хельсинки ограничивают количество записей на подачу заявлений на туристические визы для российских граждан.

Читайте ранее в этом сюжете: Финляндия с 1 сентября сократит в РФ количество записей на получение визы