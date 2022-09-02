Рустави, Грузия, , 13:01 — REGNUM Компания «Руставис цкали», отвечающая за водоснабжение города Рустави, была оштрафована за регулярные перебои в подаче питьевой воды горожанам, сообщил 1 сентября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии оштрафовала компанию на 50 000 лари (около $17 500). Причиной штрафа стали постоянные жалобы потребителей на аварии в работе городского водопровода. Кроме того, с требованием принять срочные меры в комиссию обратился глава городского муниципалитета. В результате расследования было установлено, что работа компании не соответствуют нормам, определённым законом. В связи с чем «Руставис цкали» была оштрафована.

В ближайшие месяцы компания должна обеспечить рост объёма инвестиционных проектов и ускорить темпы их реализации в ближайшие месяцы. Ожидается, что инвестиции помогут улучшить состояние водопроводной сети и снизить количество аварий. Компания должна представить подробный план в Национальную комиссию по регулированию энергетики и водоснабжения к концу сентября года.

Следует отметить, что тариф на 2021–2023 годы, установленный комиссией, позволяет «Рустави цкали» значительно увеличить объем инвестиционных проектов и улучшить качество существующих услуг к концу 2023 года.

Напомним, что проблемы с водоснабжением городов Грузии являются традиционными и многолетними.