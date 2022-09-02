Петропавловск-Камчатский, 2 сентября 2022, 04:00 — REGNUM В селе Таловка Пенжинского района, расположенном на севере Камчатки, из-за подтопления 13 домов вышедшей из берегов рекой Энычаваям ввели режим повышенной готовности. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.
По словам заместителя председателя правительства региона Романа Василевского, из-за обильных дождей частично подмыло насыпную дамбу, которая защищала населённый пункт от паводков. Это привело к подтоплению придомовых территорий 13 домов, два из которых — многоквартирные.
Василевский уточнил, что со вчерашнего дня ведутся работы по укреплению дамбы, которая «свою функцию выполнила». Ситуация в данный момент «некритичная».
Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в результате обильных осадков размыло автозимник Тигиль-Палана, затоплен участок дороги к аэропорту «Палана».