Петропавловск-Камчатский, 2 сентября, 2022, 04:00 — ИА Регнум. В селе Таловка Пенжинского района, расположенном на севере Камчатки, из-за подтопления 13 домов вышедшей из берегов рекой Энычаваям ввели режим повышенной готовности. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ливень

По словам заместителя председателя правительства региона Романа Василевского, из-за обильных дождей частично подмыло насыпную дамбу, которая защищала населённый пункт от паводков. Это привело к подтоплению придомовых территорий 13 домов, два из которых — многоквартирные.

Роман Василевский «В селе введён режим повышенной готовности, он позволяет сегодня применять технику, расходовать определённые финансовые ресурсы на то, чтобы справиться со стихией… и это позволит сегодня, в рамках этого решения, оформить документально те потери, которые понесены гражданами и, соответственно, произвести определённые выплаты, если в таковых будут нуждаться люди».

Василевский уточнил, что со вчерашнего дня ведутся работы по укреплению дамбы, которая «свою функцию выполнила». Ситуация в данный момент «некритичная».

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в результате обильных осадков размыло автозимник Тигиль-Палана, затоплен участок дороги к аэропорту «Палана».