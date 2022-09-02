Красноярск, 2 сентября, 2022, 03:59 — ИА Регнум. Синоптики Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) рассказали, каким будет сентябрь в городе Красноярске.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Осень

Как сообщили ИА REGNUM в управлении, в течение суток 2 сентября в центральных районах Красноярского края, днём 2 сентября и ночью 3 сентября в южных районах региона местами ожидаются сильные и очень сильные дожди. Также прогнозируются грозы, град, порывы северо-западного ветра 15-20 м/с.

По данным синоптиков, бабьего лета красноярцам ждать не стоит. Но и сильных заморозков не прогнозируется.

Первая декада сентября будет тёплой, ночами обещают от +5 до +15 °С. В выходные 3–4 сентября и в конце декады ожидается ночное похолодание до — 3, -5 °С. Днём потеплеет до +20, +25 °С. При этом в отдельные дни будет +13, +18 °С.

Во второй декаде похолодает (+15, +20 °С днём). К концу месяца днями ожидается +10, +15 °С. Ночами столбики термометров будут опускаться до +5, — 5 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Красноярского края предупредили о непогоде в начале сентября.