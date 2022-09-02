Вашингтон, 2 сентября, 2022, 03:54 — ИА Регнум. Экс-президента США Дональда Трампа и сторонников его движения «Сделаем Америку снова великой» — Make America Great Again (MAGA) назвал экстремистами действующий глава Белого дома Джозеф Байден. Соответствующее заявление политик сделал 1 сентября в своём обращении к нации.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Дональд Трамп и MAGA-республиканцы представляют экстремизм, который угрожает основам нашей республики», — указал американский лидер в обращении к согражданам.

При этом Байден уточнил, что говорит не о всех республиканцах подряд и даже не о большинстве сторонников Республиканской партии, а лишь о сторонниках движения Трампа MAGA. Байден назвал последователей этого движения MAGA-республиканцами и заявил, что они не верят в силу закона, не признают волю людей и не уважают конституцию США.

Кроме того, президент США подчеркнул, что сторонники экс-президента Трампа не признают результаты состоявшихся выборов президента, а сам Трамп представляет угрозу демократии.