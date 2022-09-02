Пекин, , 03:46 — REGNUM Ожидается, что предстоящий Праздник середины осени ознаменуется туристическим бумом в Китае, поскольку китайские города оптимизировали противоэпидемические требования к поездкам после недавних вспышек COVID-19 по всей стране, сообщает 1 сентября газета Global Times.

Пекин

Согласно новому отчету, количество заказов на платформах туристических агентств выросли на 137% по сравнению с Праздником драконьих лодок в июне. Число заказов на авиа- и железнодорожные билеты по состоянию на 31 августа выросло почти в два раза и в пять раз соответственно по сравнению с аналогичным периодом перед Праздником драконьих лодок. Увеличение числа заказов на групповые туры и тематические туры составило 453% и 525% соответственно, а число заказов на отели и прокат автомобилей выросли более чем в два раза.

Поскольку противоэпидемические меры в городах были скорректированы и оптимизированы — например, путешественникам было разрешено свободно передвигаться после того, как они прошли один ПЦР-тест по прибытии, неопределенность в отношении поездок была устранена, и доверие людей к поездкам возросло, поясняется в отчете.

Шанхай попросил путешественников пройти ПЦР-тест и сообщить о нем местным сообществам в течение 12 часов, если они побывали в местах, пострадавших от эпидемии. Пекин обязал людей, въезжающих в город, пройти тест в течение 72 часов. С августа число случаев заболевания остается высоким. Согласно данным, собранным Национальной комиссией здравоохранения, ежедневный всплеск в среду составил 349 подтвержденных случаев и 1326 бессимптомных случаев.

Эксперты в области здравоохранения говорят, что, хотя некоторые популярные туристические направления по-прежнему испытывают давление с точки зрения борьбы с эпидемией, это не означает, что местный туристический рынок будет полностью остановлен. До тех пор, пока внезапные вспышки COVID-19 можно быстро обнаружить, эпидемию можно сдерживать.