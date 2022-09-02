Мелитополь, 2 сентября, 2022, 03:37 — ИА Регнум. Серия мощных взрывов прогремела в городе Мелитополе, расположенном на освобождённой территории Запорожской области бывш. УССР. Об этом 2 сентября сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своём телеграм-канале.

Александр Полегенько ИА REGNUM Мелитополь

«Мелитополь — очень громко! В городе слышны многочисленные взрывы», — написал Рогов.

По предварительным данным, произошло как минимум пять взрывов. Рогов указал, что подробностями поделится позднее, после получения более полной информации.

Как отмечают очевидцы в соцсетях, взрывы были слышны в северо-западной части города. Предполагается, что они были результатом работы систем ПВО.