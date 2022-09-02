Красноярск, 2 сентября, 2022, 03:31 — ИА Регнум. В пятницу, 2 сентября, в Красноярске облачно с прояснениями, временами дождь, температура воздуха +16… +18 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Андрей Никитин ИА REGNUM Красноярск. В парке Гремячая Грива

В 7:05 на Театральной площади было +13 °C.

Ночью со 2 на 3 сентября ожидается до +5… +10 °C, небольшая облачность, без осадков.

Скорость северного ветра 3−8 м/с, на порывах до 14 м/с. Давление — 734 мм рт. ст.

В субботу, 3 сентября, в Красноярске до +13… +15 °C, облачно с прояснениями, без осадков. Ночью — до +6… +8 °C, облачно, без осадков.

В воскресенье, 4 сентября, в Красноярске ожидается до +14… +19 °C днём и до +10… +13 °C ночью. Облачно, без осадков.

По данным Среднесибирского УГМС, 2 сентября в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии местами ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы, град, порывы северо-западного ветра до 15−20 м/с.

В южных районах Красноярского края местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса. В Туве местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность V класса.

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