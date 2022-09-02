Пекин, 2 сентября, 2022, 03:24 — ИА Регнум. Китайские космонавты Чэнь Дун и Лю Ян завершили свои выходы в открытый космос и вернулись в лабораторный модуль космической станции «Вэньтянь», сообщило Китайское агентство пилотируемых космических полетов (CMSA), передает 2 сентября агентство Синьхуа.

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Это был первый случай, когда китайские космонавты использовали шлюзовую кабину «Вэньтяня» с помощью его небольшого механического манипулятора для выполнения аварийных выходов, сообщило CMSA, объявившее прошедшую миссию вполне успешной. По данным CMSA, пара вернулась в лабораторный модуль в 0:33 по пекинскому времени примерно после шести часов работ.

В рамках координации между космосом и Землей, а также координации с космонавтом Цай Сюйчжэ внутри лабораторного модуля, пара выполнила ряд задач, включая установку расширенной насосной установки лабораторного модуля «Вэньтянь», подъем панорамной камеры лабораторного модуля и проверку возможности независимого перемещения и аварийного возвращения к космическому кораблю.

По словам CMSA, операция проверила способность к сотрудничеству между космонавтами и небольшой механической рукой, а также проверили функции и производительность шлюзовой кабины «Вэньтянь» и вспомогательного оборудования. Китай запустил космический корабль «Шэньчжоу-14» 5 июня, отправив трех космонавтов на свою космическую станцию для шестимесячной миссии.