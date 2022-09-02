Вашингтон, , 03:23 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп якобы виноват в том, что принял ошибочные решения в борьбе с пандемией, которые привели к проблемам с успеваемостью в американских школах. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

По её словам, «возмещать ущерб», который был причинен предыдущей администрацией в указанной сфере, придется действующему главе государства Джо Байдену и его команде.

Ранее Национальный центр содействия образованию (NCEA) США объявил, что по итогам двух лет пандемии учащиеся третьих классов в американских школах сильно отстали по математике, а результаты тестов по чтению продемонстрировали наибольшее за более чем 30 лет падение их успеваемости.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа Дональд Трамп заявил, что США во многих аспектах превратились в страну третьего мира из-за политики, проводимой администрацией его преемника Джо Байдена.

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