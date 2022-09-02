Пекин, , 03:20 — REGNUM Объем торговли услугами в Китае вырос на 20,7% в годовом исчислении за первые семь месяцев этого года, показали данные Министерства коммерции КНР, передает 1 сентября агентство Синьхуа.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно данным, общий объем торговли составил 3,39 трлн юаней (около $492,6 млрд). Экспорт услуг увеличился на 22,8% в годовом исчислении до 1,64 трлн юаней, а импорт услуг составил 1,75 трлн юаней, что на 18,9% больше в годовом исчислении. Дефицит торгового баланса услуг сократился на 20,1% до 107,73 млрд юаней в период с января по июль.

Торговля наукоемкими услугами в Китае поддерживала устойчивый рост в течение этого периода, увеличившись на 10,2% в годовом исчислении примерно до 1,42 трлн юаней. В таких секторах, как телекоммуникации и информационные услуги, наблюдался быстрый рост экспорта, в то время как страховые услуги были одними из самых быстрорастущих областей импорта.

Торговля туристическими услугами продолжала восстанавливаться, при этом ее объем увеличился на 7,5% по сравнению с прошлым годом и составил 462,23 млрд юаней. В отличие от торговли товарами, торговля услугами включает в себя транспорт, туризм, телекоммуникации, строительство, рекламу, вычислительную технику и бухгалтерский учет.

Министерство заявило, что будет продвигать негативный список в отношении трансграничной торговли услугами на национальном уровне и использовать возможности, вытекающие из реализации Регионального всеобъемлющего экономического партнерства, для расширения торговли услугами со всеми странами-членами.