Нью-Йорк, США, 2 сентября, 2022, 03:00 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 1 сентября разнонаправленно. В минусе оказался Nasdaq.

Иван Шилов ИА REGNUM Уолл-стрит

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 145,99 пункта (0,46%), до уровня 31 656,42 пункта. S&P 500 подорожал на 11,85 пункта (0,30%), до уровня 3966,85 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 31,08 пункта (0,26%), до уровня 11 785,13 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $2,28 (2,55%), до уровня $87,27 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, мировые фондовые рынки начали сентябрь на негативной ноте, продлив падение на пятый день, поскольку настроения инвесторов ухудшились на фоне слабых экономических данных по Китаю и новых локдаунов в связи с COVID-19 во второй по величине экономике мира.

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