Брюссель, 2 сентября, 2022, 02:54 — ИА Регнум. Проведение гей-парада EuroPride, который был отменён на фоне обострения ситуации вокруг сепаратистского Косово, призвал разрешить власти Сербии Евросоюз. Об этом сказано в распространённом 1 сентября заявлении внешнеполитической службы ЕС.

Olivia Chow Гей-парад

Уточняется, что Евросоюз предлагает властям Сербии продолжить переговоры с организаторами, чтобы прийти к соглашению и принять EuroPride «в атмосфере мира и безопасности».

В Брюсселе предполагают, что власти Сербии покажут приверженность «защите прав человека», включая права ЛГБТ на собрание и самовыражение.

Напомним, президент Сербии Александр Вучич заявил об отмене в стране всеевропейского гей-парада, намеченного на период с 12 по 18 сентября в связи с обострением ситуации в Косово и Метохии, а также на фоне других более актуальных проблем. Кроме того, правительство Сербии указало, что проведение гей-парада и общеевропейского гей-фестиваля не отвечает соображениям безопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Госсекретарь США Энтони Блинкен 31 августа призвал власти Сербии разрешить проведение сентябрьского гей-парада в Белграде.