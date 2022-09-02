Нью-Йорк, США, , 02:54 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назначил Имрана Ризу из Пакистана своим новым спецпредставителем по Ливану, заявил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик в ходе брифинга.

ООН Иван Шилов, ИА REGNUM

Сообщается, что помимо деятельности в качестве спецпредставителя генсека организации Риза будет заниматься координацией по гуманитарным программам. Ранее эту должность занимал Наджат Рохди из Марокко, однако сейчас его направили представлять генсека ООН в Сирии.

Отмечается, что Риза работает в ООН уже на протяжении 35 лет. Прошедшие три года он занимал должность представителя и координатора по гуманитарным программам ООН в Сирии.