Нью-Йорк, США, 2 сентября, 2022, 02:54 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назначил Имрана Ризу из Пакистана своим новым спецпредставителем по Ливану, заявил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик в ходе брифинга.

Иван Шилов, ИА REGNUM ООН

Сообщается, что, помимо деятельности в качестве спецпредставителя генсека организации, Риза будет заниматься координацией по гуманитарным программам. Ранее эту должность занимал Наджат Рохди из Марокко, однако сейчас его направили представлять генсека ООН в Сирии.

Отмечается, что Риза работает в ООН уже на протяжении 35 лет. Последние три года он занимал должность представителя и координатора по гуманитарным программам ООН в Сирии.