Анкара, , 02:42 — REGNUM Судно Lady Zehma, которое шло из порта Черноморск (территория б. УССР) в Италию и село на мель в Босфорском проливе, было взято на буксир. Об этом 2 сентября сообщает портал Maritime Executive.

Босфор NASA

Сухогруз вышел из Черноморска 30 августа. На его борту находится 3 тыс. тонн кукурузы. Для транспортировки терпящего бедствие корабля было задействовано несколько спасательных буксиров и других судов главного управления береговой охраны Турции (KEGM).

Они буксируют Lady Zehma в направлении района Ахыркапы. По прибытии к берегу судно встанет на якорь для ремонта. Движение судов по Босфорскому проливу пока остается блокированным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле согласовал выход из портов б. УССР еще восьми судов, которые должны будут перевезти в общей сложности более 158 тыс. тонн продовольствия.

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