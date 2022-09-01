Стамбул, Турция, 2 сентября, 2022, 02:34 — ИА Регнум. Более 1,67 млн тонн продовольствия было вывезено из портов б. УССР с начала действия продуктового соглашения. Об этом сказано в заявлении, распространённом 1 сентября Совместным координационным центром (СКЦ) в Стамбуле.

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Начиная с 1 августа и по состоянию на 1 сентября общий объём сельхозпродукции, вывезенной из трех портов б. УССР, составил 1 677 396 тонн, — указывается в документе. За прошедший месяц специалисты СКЦ санкционировали проход в направлении портов б. УССР 78 судов, из них 68 судам было разрешено покинуть порты с продовольственным грузом.

Напомним, четырёхстороннее соглашение о поставках продовольствия на международный рынок морским путём было подписано между б. УССР, Россией, ООН и Турцией 22 июля в Стамбуле. На основе документа был создан СКЦ, который проводит досмотр судов, чтобы исключить контрабанду оружия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что СКЦ в Стамбуле одобрил выход из портов б. УССР ещё восьми судов с продовольствием.