Тегеран, 2 сентября, 2022, 02:27 — ИА Регнум. Иран направил конструктивный ответ Соединенным Штатам на их предложение по возрождению сделки по иранской ядерной программе, заявил представитель МИД Исламской Республики Насер Канаани, сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Текст, который был отправлен, имеет конструктивный подход и сосредоточен на завершении переговоров», — подчеркнул он.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Иран запросил от США более твердых гарантий для возобновления ядерной сделки от 2015 года. По словам иранских представителей, Тегеран хочет получить гарантии о соблюдении всех договоренностей со стороны США, которые вышли из предыдущей ядерной сделки в одностороннем порядке и ввели против Исламской Республики санкции. Также Иран потребовал прекратить политически мотивированные расследования ядерных объектов со стороны МАГАТЭ.