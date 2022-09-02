Сан-Марино, 2 сентября 2022, 02:10 — REGNUM Большой Генеральный совет (парламент) Сан-Марино принял во втором чтении законопроект об отмене уголовного преследования за аборты, сообщило агентство ANSA.

Марк Шагал. Беременность. Россия. 1913
Марк Шагал. Беременность. Россия. 1913

Это решение одобрили 32 депутата. Еще 7 парламентариев проголосовали против, а 10 — воздержались. Документ вступит в силу на пятый день после опубликования.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа из декларации Женевского консенсуса по абортам вышла Колумбия, которая присоединилась к документу во время правления предыдущего главы государства Ивана Дуке.

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