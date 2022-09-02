Сан-Марино, , 02:10 — REGNUM Большой Генеральный совет (парламент) Сан-Марино принял во втором чтении законопроект об отмене уголовного преследования за аборты, сообщило агентство ANSA.

Марк Шагал. Беременность. Россия. 1913

Это решение одобрили 32 депутата. Еще 7 парламентариев проголосовали против, а 10 — воздержались. Документ вступит в силу на пятый день после опубликования.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа из декларации Женевского консенсуса по абортам вышла Колумбия, которая присоединилась к документу во время правления предыдущего главы государства Ивана Дуке.

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