Нью-Йорк, США, , 01:48 — REGNUM Стороны столкновений в Ираке должны проявлять сдержанность и незамедлительно начать переговоры для продвижения реформ, говорится в заявлении Совета безопасности ООН.

Заседание Совета Безопасности ООН Un.org

Члены СБ осудили насилие, которое прокатилось по стране с 29 по 30 августа. В заявлении совета выражается глубокая обеспокоенность в связи с ранением и гибелью людей в ходе противостояния.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа в Ираке произошли вооруженные столкновения сторонников шиитского имама Муктады ас-Садра и его политических противников. Жертвами боев стали десятки человек, и еще множество людей пострадало.

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