Вашингтон, 2 сентября, 2022, 01:47 — ИА Регнум. Демократии Соединенных Штатов угрожают сторонники экс-президента США Дональда Трампа и его движение Make America Great Again (MAGA), заявил действующий глава американского Белого дома Джо Байден. Об этом сообщила пресс-служба администрация президента США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Силы MAGA привержены тому, чтобы обратить нашу страну вспять — к Америке, где нет права выбирать, нет места для конфиденциальности, права на контрацепцию и на вступление в брак с тем, кого любишь», — заявил он.

Байден добавил, что жителям страны необходимо сплотиться для защиты демократии в Соединенных Штатах. При этом, по его словам, американская демократия якобы находится под угрозой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден обвинил Республиканскую партию в фашизме. По его словам, ряд политиков-республиканцев, особенно сторонники Трампа, скатываются к «полуфашизму».