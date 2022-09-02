Анкара, , 01:33 — REGNUM Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле одобрил выход из портов б. УССР еще восьми судов, которые должны доставить в их пункты назначения в общей сложности 158 075 тонн продовольствия. Об этом говорится в заявлении СКЦ,

Сухогруз Alexxx Malev

Так, из Одессы в Турцию и Израиль с 6,6 тыс. тонн подсолнечного масла и 30,3 тыс. тонн кукурузы соответственно отправятся суда Mubariz Ibrahimov и Stella Gs. Из порта Южный выйдут сухогрузы Nord Virgo, который должен доставить в Китай 62 340 тонн кукурузы, а также корабль Fulmar S, на который погружено 9 835 тонн подсолнечного жмыха для Болгарии.

Больше всего кораблей покинут Черноморск. Танкеры Katsuyama и Mavka доставят соответственно в Индию и в Румынию 21 тыс. тонн и 2,5 тыс. тонн подсолнечного масла. Кроме того, сухогруз Spring доставит в Турцию 8,5 тыс. тонн пшеницы, а сухогруз Ganga Star вывезет во Францию 7 тыс. тонн рапса.

Помимо этого из Черноморска в Турцию выйдет сухогруз Afanasiy Matyushenko с 3 тыс. тонн пшеницы, который должен был покинуть порт еще 30 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Нидерланды прибыло судно Petrel S, на борту которого находится 18,5 тыс. тонн подсолнечного жмыха с территории б. УССР.

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