Вашингтон, 2 сентября, 2022, 01:14 — ИА Регнум. США и Филиппины обсудили способы модернизации и укрепления военного альянса между странами, заявил пресс-секретарь американского минобороны Патрик Райдер в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

Он рассказал, что глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонные переговоры с филиппинским коллегой Джозе Фаустино. В ходе диалога обсуждались способы модернизации и укрепления военного альянса между Вашингтоном и Манилой. При этом обе стороны согласились, что военное сотрудничество им необходимо на фоне растущих вызовов в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Обязательства США по обеспечению безопасности Филиппин являются нерушимыми», — заявил Райдер.

Кроме того, шеф Пентагона поблагодарил власти Филиппин за поддержку киевского режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители Южной Кореи и США обсудили ситуацию на Корейском полуострове. Также обсуждались вопросы безопасности в Азии и Тихоокеанском регионе.