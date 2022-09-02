Лондон, , 01:02 — REGNUM Временно исполняющий обязанности премьер-министра Великобритании Борис Джонсон посоветовал жителям королевства купить новые чайники для снижения расходов на электричество. Об этом он заявил в своего ходе выступления, посвященного энергетической безопасности.

Борис Джонсон Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Джонсона, который вскоре должен покинуть свой пост, покупка нового устройства позволит экономить британцам на оплате счетов за энергию £10 в год.

Временно исполняющий обязанности премьер-министра также отметил, что дальнейшая экономическая поддержка населения будет зависеть от того, кто возглавит правительство после него — действующая глава МИД Великобритании Лиз Трасс или канцлер казначейства королевства Риши Сунак.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналитический центр Resolution Foundation составил прогноз, согласно которому 3 млн британцев уже в ближайшие годы могут оказаться за чертой бедности.

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