Лондон, 2 сентября, 2022, 01:02 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности премьер-министра Великобритании Борис Джонсон посоветовал жителям королевства купить новые чайники для снижения расходов на электричество. Об этом он заявил в ходе своего выступления, посвященного энергетической безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

По словам Джонсона, который вскоре должен покинуть свой пост, покупка нового устройства позволит экономить британцам на оплате счетов за энергию £10 в год.

Временно исполняющий обязанности премьер-министра также отметил, что дальнейшая экономическая поддержка населения будет зависеть от того, кто возглавит правительство после него — действующая глава МИД Великобритании Лиз Трасс или канцлер казначейства королевства Риши Сунак.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналитический центр Resolution Foundation составил прогноз, согласно которому 3 млн британцев уже в ближайшие годы могут оказаться за чертой бедности.

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