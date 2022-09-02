Вашингтон, , 00:54 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена занималась цензурой социальных сетей совместно с руководством этих онлайн-сервисов. Об этом говорится в совместном заявлении генпрокуроров американских штатов Луизиана и Миссури Джеффа Лэндри и Эрика Шмитта.

Цензура ИА REGNUM

«Представленные коммуникации показывают обширное «предприятие по цензуре» между множеством федеральных агентств. Выявлено 45 федеральных чиновников, которые общались с платформами социальных медиа о «неверной информации» и цензуре», — говорится в документе.

Отмечается, что Белый дом, ФБР, министерство внутренней безопасности США, американский минздрав, американский минздрав, центры по контролю и профилактике заболеваний, минфин, избирком и агентство по кибербезопасности регулярно работали совместно с руководством соцсетей, включая Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Twitter. Однако минюст США отказался предоставлять подробности по такому взаимодействию. В связи с этим прокуроры решили направить прошение в федеральный суд.

В документе также говорится, что представитель соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2021 году встречался с чиновниками из Белого дома для борьбы с якобы дезинформацией. Также подтвердились факты цензуры в соцсетях по теме пандемии коронавирусной инфекции.